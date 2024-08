Une première depuis 20 ans en Liga

Il faudrait peut-être se pencher sur le dossier d’un avant-centre d’ici la fin du mercato.

Lyon n’était pas la pire équipe d’Europe d’un point de vue offensif samedi. Malgré une prestation inquiétante face à Monaco, les Gones se sont peut-être consolés en se délectant d’un délicieux Getafe-Rayo Vallecano en fin de soirée (non). Dans le premier des derbys de Madrid de la saison, les deux équipes ont offert un spectacle des plus minimalistes. Car au-delà du score (0-0), c’est bien le manque de contenu qui a été à souligner, puisqu’aucune des deux formations n’a réussi à cadrer un tir, malgré 15 tentatives cumulées…

0 – Getafe-Rayo Vallecano is the first LaLiga match since at least the 2003/04 season without a single shot on target. Stifling. pic.twitter.com/C7N195CGxE

