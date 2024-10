Une centaine de joueuses interpelle la FIFA sur son partenariat avec une compagnie pétrolière

Un dossier de plus sur le bureau de Gianni.

Selon les informations du quotidien El País, plus de cent joueuses de football ont adressé une lettre au président de la FIFA Gianni Infantino, lui demandant la rupture du juteux contrat liant la fédération à Aramco, compagnie pétrolière publique saoudienne. En plus de l’impact énorme de la compagnie sur le changement climatique, les joueuses dénoncent notamment « l’oppression systématique des femmes et de la communauté LGBTQ+ » en Arabie saoudite.

Pas encore de réponse de la FIFA

La lettre, qui n’a pas filtré dans son intégralité, interpelle également Infantino sur la « réputation brutale du régime en matière de droits de l’Homme » et sur « le traitement général des femmes » dans le royaume. Selon les joueuses de 24 nationalités différentes, « le contrat est un coup de poing dans l’estomac du football féminin ». Si la FIFA n’a pas encore répondu à cette lettre, il s’agit d’un problème de taille pour l’instance internationale, Aramco étant d’ores et déjà prévu comme l’un des principaux sponsors de la Coupe du monde 2026.

Encore un Mondial qui risque de faire polémique.

