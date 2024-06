Pascal Gastien : « Je retournerais bien en Argentine »

Il y a donc une vie après le football.

Entraîneur depuis 25 ans, Pascal Gastien a dit stop à l’issue de la saison avec Clermont. Désormais âgé de 60 ans, le technicien a pris sa retraite des bancs de touche, avec notamment l’ambition de voyager et profiter de sa famille. Sa première destination en vue ? « Je retournerais bien en Argentine, a-t-il confié dans un entretien à L’Equipe. J’avais trouvé que c’était un pays magnifique. J’avais vu la cordillère des Andes, j’avais trouvé les paysages fantastiques. J’avais été accueilli par Carlos Bianchi pour mon stage de foot à Boca Juniors (à l’été 2013), de manière magnifique. C’est un peuple qui adore le football. »

L’ancien coach de Niort s’est également confié sur les évolutions du métier qu’il a connues depuis sa première prise de fonctions, comme assistant chez les Chamois en 1999. « Avant, je gérais trois ou quatre personnes : l’adjoint, l’entraîneur des gardiens et un préparateur physique quand il y en avait un. Désormais, vous gérez 25-30 personnes, donc ce n’est pas évident, décrit-il. J’ai toujours considéré que le corps de mon métier, c’était le terrain. J’ai été obligé de reconsidérer les choses simplement parce qu’on ne peut plus travailler à trois ou quatre aujourd’hui. J’aime les relations humaines, mais ça prend beaucoup de temps et d’énergie. Tout ce qui se passe en dehors du terrain est devenu important. »

Entraîneur 1.0.

