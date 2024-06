C’est terminé pour les Français à la Kings World Cup

Une semaine et c’est déjà fini.

Engagés dans un match de barrage à l’occasion de la Kings World Cup face au Muchachos FC, l’équipe Foot2Rue été éliminée de la compétition internationale organisée notamment par Gérard Piqué. Une élimination aux tirs au buts (4-4 lors du temps réglementaires), qui fera couler beaucoup d’encre et d’heures de stream. Dirigée par le streamer Amine, l’équipe de France a en effet été victime d’un arbitrage litigieux, notamment sur le dernier pénalty des Argentins, qui a touché le plafond de la salle avant de rentrer dans le but. Une action qui a provoqué l’ire de l’équipe tricolore et face à laquelle Piqué s’est excusé.

Samir Nasri a même considéré que la France se faisait «ba**r par l’arbitrage ». Selon certaines comptes qui relaient la Kings World Cup, le match pourrait être rejoué en cas de problème avéré dans ce match. Samir Nasri blessé, Jérémy Menez peut-être trop seul, il en aurait fallu un peu plus à l’équipe de France qui aura au moins réalisé un 3/3, en terminant tous ses matchs aux tirs au but ! Dommage que le ratio n’est pas été le même pendant les dites séances.

C’est tout de même assez rigolo de voir que l’équipe a été éliminée sur un but on ne peut plus Foot2Rue !

