Nuit de folie entre Barcelone et l'Atlético de Madrid

Barcelone 4-4 Atlético de Madrid

Buts : Pedri (19e), Cubarsi (21e), Martínez (42e) et Lewandowski (74e) pour les Blaugranas // Álvarez (2e), Griezmann (6e), Llorente (84e) et Sørloth (90e +3) pour les Colchoneros

Dans le plus beau sport du monde, le temps se dilate généralement à la fin des matchs. Le coup de sifflet final se rapproche, c’est le moment de tout donner. Chaque passe, centre ou tir vaut alors beaucoup plus cher, tout passe beaucoup plus vite. Ce soir à Barcelone, le ce scénario de dingue s’est produit deux fois. Quatre buts dans les vingt premières minutes, trois dans le dernier quart d’heure, et un match de tarés entre Barcelone et l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi (4-4). Ce n’était qu’un match aller, et on a déjà hâte du 2 avril.

Début de soirée endiablée, fin de soirée déchaînée

Ce rythme qui t’entraîne jusqu’au bout de la nuit a commencé à l’heure, quand l’Atlético de Madrid a donné la cadence de la soirée. Une premier but d’attaquant du diablotin Julian Álvarez (0-1, 2e), puis une deuxième d’Antoine Griezmann, bien aidé par la passe en retrait calamiteuse de Jules Koundé et les doigts pas très musclés de Wojciech Szczęsny (0-2, 6e).

Le tourbillon d’un vent de folie s’est déployé quand le Français s’est rattrapé. Lancé en profondeur par Lamine Yamal, Koundé a servi Pedri, buteur (1-2, 19e). Juste après, sur un corner de Raphinha, Pau Cubarsi a bouffé Pablo Barrios, son coéquipier champion olympique pour égaliser de la tête et marquer son premier but en professionnels (2-2, 21e). Quatre buts en 21 minutes, c’est la cadence du funk et ce n’était pas terminé. Ferran Torres a éliminé le gardien Musso puis vendangé (31e), le Barça a poussé, et Íñigo Martínez a copié-collé le premier but, seul au deuxième poteau, après un écran astucieux de Cubarsi (3-2, 41e).

0-2, 2-2, puis 4-2, après le but de l’entrant Robert Lewandowski, profiteur d’un énorme boulot de Lamine Yamal devant Reinildo (4-2, 74e). Le Cholismo s’est ensuite réveillé, et qui de mieux qu’Ángel Correa pour l’incarner ? L’Argentin a trouvé Marcos Llorente (4-3, 84e), dix minutes avant qu’Alexander Sørloth ne fasse basculer cette nuit dans la folie en gagnant son face-à-face (4-4, 90e +3). Ce but n’a rien du hasard : le géant norvégien avait déjà crucifié le Barça dans le temps additionnel deux fois. Après le 5-4 en Ligue des champions contre Benfica, Szczęsny connaît un jubilé mémorable.

Un derby madrilène, un choc allemand : on connaît le programme complet des 8es de finale de C1