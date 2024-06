L’accueil fou réservé à José Mourinho par les fans de Fenerbahce

A peine arrivé, déjà présenté.

Officiellement entraîneur de Fenerbahçe depuis samedi, José Mourinho a été présenté au public stambouliote ce dimanche. Dans l’antre habituelle des Canaris jaunes, le Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, le technicien portugais a eu droit à un véritable bain de foule, alors que les places mises en vente pour assister à l’événement sont parties en 3 minutes. Dans une enceinte en ébullition, le Special One a eu un avant-goût de ce qui l’attend sur les bords du Bosphore, où la pression sera certainement à la hauteur de la grandeur de ces premières heures comme entraîneur du deuxième club le plus titré de Turquie, qui n’a plus été champion depuis 2014.

Un accueil qui n’a pas manqué de toucher le vainqueur de la Ligue des champions 2004 avec Porto.

