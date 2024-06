Mourinho officiellement nommé entraîneur de Fenerbahçe

Le divertissement va pouvoir reprendre.

Sans poste depuis son départ de l’AS Rome, José Mourinho a retrouvé un banc de touche. La carrière du technicien portugais va se poursuivre en Turquie, à la tête de Fenerbahçe plus précisément. « Bonsoir les fans de Fenerbahçe, rendez-vous dimanche à Kabojoy(le quartier du club, NDLR) et entamons notre voyage ensemble », a lancé le Special One samedi soir depuis Wembley, où il se trouvait pour la finale de la Ligue des champions comme consultant pour TNT Sports.

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

Très très hâte de voir sa nouvelle rivalité avec Okan Buruk lors des derbys stambouliotes.

Mourinho devrait retrouver un banc... en Turquie