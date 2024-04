La sanction est tombée pour Trabzonspor, et elle passe plutôt mal

Cette affaire prend des proportions inquiétantes.

Les images avaient fait le tour du monde : au Papara Park de Trabzon, des hordes de supporters avaient envahi la pelouse pour s’en prendre aux joueurs adverses après la défaite de leur équipe face à Fenerbahçe (2-3). Le pugilat s’est poursuivi par voie de presse : les deux clubs se sont attaqués par communiqués interposés, la direction de Trabzonspor dénonçant l’indulgence de la fédération turque à l’encontre du club stambouliote.

Ce mercredi, la sanction est tombée : Trabzonspor écope de six matchs à huis clos. Deux joueurs du Fener, Jayden Oosterwolde et İrfan Can Eğribayat, seront suspendus pour le prochain match. Cette décision des instances turques n’est pas du goût de la direction bordo-mavi, qui a immédiatement réagi sur X en appelant à nouveau à la démission des élus à la fédération turque de football.

Pourquoi ne pas suivre Fenerbahçe en Ligue 1 en signe de protestation ?

