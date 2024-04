Trabzonspor dénonce l’indulgence de la fédération turque envers les joueurs de Fenerbahçe

Lunaire.

À la suite de la convocation de trois joueurs de Fenerbahçe par la Fédération de football turque lundi, après les graves incidents qui ont émaillé l’après-match contre Trabzonspor, un communiqué a été publié par les Bordo-Mavi. Ce dernier dénonce le laxisme des instances envers le club stambouliote et réclame même la démission immédiate du président de la TFF, Mehmet Büyükekşi.

YOLUN SONU Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir. Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden… pic.twitter.com/mFe0iUwZOw — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 1, 2024

« Les renvois effectués par la Fédération turque de football devant le Conseil de discipline du football professionnel sont la preuve de la peur, de l’écrasement sous la pression, de la disparition du sens de la honte et de l’apogée de l’immoralité. La FFT a ignoré l’“attaque” de deux footballeurs de Fenerbahçe, Osayi Samuel et Jayden Oosterwolde, contre nos supporters devant des millions de personnes, comme si elle n’avait jamais eu lieu ; elle a renvoyé les joueurs en question devant le PFDK pour “avoir été impliqués dans une bagarre” plutôt que pour cet acte, s’assurant ainsi qu’ils recevraient une sanction moins lourde, ont déclaré les Bordo-Mavi. La FFT a commis un autre acte illégal en décidant qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer Mert Müldür et Michy Batshuayi, qui ont donné des coups de pied à nos supporters, et a ainsi légitimé et même encouragé l’usage de la violence par des joueurs professionnels sur le terrain en Turquie. » De son côté, le club de Fenerbahçe tiendra ce mardi une assemblée générale extraordinaire.

L’affaire ne fait que commencer.