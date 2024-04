Fenerbahçe ne quittera pas la SüperLig

Se queda !

Fin mars, le club stambouliote avait annoncé son intention de se retirer du championnat turc à la suite des violents évènements survenus après la confrontation face à Trabzonspor. Ce mardi, 23 000 membres du Fener étaient réunis en assemblée générale pour décider de l’avenir du club et ont choisi de ne pas quitter la Süper Lig. « Dans toutes nos réunions, l’option la moins privilégiée était de se retirer de la ligue, a déclaré le président Ali Koç. Les gens pensent que nous risquons de faire face, même dans des divisions inférieures, aux mêmes problèmes que nous connaissons ici. » Une décision judicieuse au vu de la bonne saison des Kanaryalar, deuxièmes à cinq points du rival Galatasaray, à huit journées de la fin.

Cependant, le club stambouliote refuse de s’aligner en Coupe de Turquie et en Coupe de Turquie U19 pour les deux prochaines saisons. La BBC rappelle que « la fédération turque de football a dénoncé trois joueurs de Fenerbahçe et deux officiels du club au conseil disciplinaire du football professionnel du pays pour leur implication dans les combats ». Quant au club de Trabzonspor, la décision a été rendue par la fédération turque ce mercredi : les Bordo-Mavi écopent de six matchs à huis clos.

Le prix à payer pour voir Batshuayi se la jouer street fighter.

