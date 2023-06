Batshuayi offre la Coupe de Turquie à Fenerbahçe et Jorge Jesus annonce son départ

Des nouvelles de Michy.

Grâce à un doublé express de Batshuayi (1re, 29e) lors de la finale contre Istanbul Başakşehir, Fenerbahçe a remporté la Coupe de Turquie ce dimanche (2-0). Le Belge, arrivé sur les rives du Bosphore en septembre 2022 et déjà décisif en demies, termine la saison avec 20 pions en 32 rencontres toutes compétitions confondues.

<iframe loading="lazy" title="Fenerbahçe 2-0 Başakşehir MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı) 11.06.2023" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/7dKlbdfrxHg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

L’entraîneur Jorge Jesus en a lui profité pour annoncer son départ du club, en conférence de presse. « À compter de ce jour, je ne suis plus l’entraîneur de Fenerbahçe », a-t-il déclaré. Au-delà de ce premier titre en neuf ans, le Fener termine la saison comme vice-champion de Turquie et laisse le titre au rival éternel, Galatasaray. Après une saison passée à Fenerbahçe, le technicien portugais de 68 ans, qui compte notamment trois titres de champion du Portugal avec Benfica et un sacre en Copa Libertadores avec Flamengo (2019), se retrouve donc libre.

