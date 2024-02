L'İstanbul Başakşehir rejoint la galaxie City Group

L’empire s’agrandit.

La galaxie City Football Group, société dont font notamment partie Troyes ou encore Gérone, continue de se développer à l’international. Ces derniers mois, elle s’est étendue jusqu’en Amérique du Sud et en Asie, et les dirigeants ont décidé de remettre le cap sur l’Europe en mettant la main sur l’İstanbul Başakşehir, devenu champion de Turquie en 2020, et accessoirement club actuel de Léo Dubois. Il s’agit désormais du quatorzième club appartenant à cette tentaculaire entreprise.

🫱🏻‍🫲🏼 İstanbul Başakşehir, City Football Group ile futbol odaklı iş birliği anlaşması imzaladı. ➡️ https://t.co/OSAzCTikdt pic.twitter.com/RvKhV4p7bR — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) February 18, 2024

« CFG fournira également à l’Istanbul Basaksehir FK des conseils axés sur la planification et la durabilité à long terme, avec les meilleures pratiques en matière de stratégies de transfert de joueurs, de développement des académies et d’utilisation d’informations basées sur les données. En échange, CFG accroîtra ses connaissances et développera ses relations en Turquie, qui est un pays de football ambitieux et doté d’un large vivier de talents », a-t-on pu lire dans un communiqué publié ce dimanche.

Autrement dit : on pourra plus facilement faire des petits deals entre copains.

Un deuxième footballeur israélien prié de quitter la Turquie