Un treizième club dans le City Football Group

L’Esporte Clube Bahia vient d’être racheté par le City Football Group, comme le précise un communiqué du club. La nouvelle a été annoncée dans la nuit de jeudi à ce vendredi. « Nous célébrons le premier jour d’une nouvelle relation passionnante à long terme entre l’Esporte Clube Bahia et City Football Group. Je suis honoré d’accueillir au sein de notre famille mondiale un club à l’histoire si riche et aux supporters si passionnés », se réjouit Ferran Soriano, PDG de City Football Group. Le club brésilien devient donc le treizième frère de Manchester City. Au sein de ce CFG, on retrouve notamment New York City FC (États-Unis), Girona FC (Espagne), Palerme (Italie) ou Troyes.

📸 Na véspera do anúncio de hoje, Ferran Soriano e os executivos do City Football Group se reuniram com funcionários e atletas do Esquadrão na Cidade Tricolor. Veja a galeria completa ➡️ https://t.co/SebIAez4Up #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/gAsbF2a22v — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 4, 2023

Le groupe appartient au fonds souverain d’Abou Dhabi, qui a acquis 90 % des actions de l’équipe championne du Brésil en 1959 et en 1988 après plus d’un an de discussion. Le club fondé il y a 92 ans est actuellement 15e du Brasileiro, avec trois points en trois matchs. D’après RMC Sport, depuis 2021, la législation a changé concernant le rachat des clubs brésiliens. Ils sont désormais autorisés à se transformer en entreprises privées et à ainsi disposer d’un nouveau statut juridique. Ils peuvent donc ouvrir leur capital à des investisseurs, étrangers ou non. L’un des pionniers se nomme John Textor, qui a racheté en mars 2022 Botafogo, avant de devenir propriétaire de Crystal Palace et de l’OL.

