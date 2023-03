Mesut Özil tire sa révérence

La fin d’une ère.

Mezut Ozil vient d’annoncer ce mercredi 22 mars sur ses réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite du monde du football. « J’ai eu le privilège d’être footballeur professionnel pendant presque dix-sept ans et je suis incroyablement reconnaissant envers cette opportunité », peut-on lire sur le message publié par l’ancien numéro 8 de la Mannschaft. En manque de temps de jeu du côté de Basaksehir, qu’il avait rejoint en juillet 2022, le milieu offensif n’a disputé que huit matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Passé par le Werder Brême, le Real Madrid et Arsenal, il quitte le monde du ballon rond avec une armoire à trophée bien garnie, avec des titres glanés dans trois des cinq grands championnats (Allemagne, Angleterre et Espagne), en plus d’une Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014.

Encore un qui n’a pas voulu bosser deux ans de plus.

