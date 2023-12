Mesut Özil se paie Leonardo Di Caprio

Mesut alors.

Ce samedi, sur le fameux réseau sous X, Mesut Özil s’est fendu d’un tacle sous la ceinture – mais réglementaire, selon le code des puristes – à l’encontre de… Leonardo Di Caprio. Il faut dire que le « Loup de Wall Street » a eu la mauvaise idée de transmettre à la presse américaine qu’il ne connaissait pas Arsenal, tout autant qu’il ne suivait pas du tout l’actualité footballistique (ou « socceristique » pour certains).

Arsenal Football Club is older than 25 years … so why should he know? 🫣 #YaGunnersYa ❤ https://t.co/hSBnt69NO2

— Mesut Özil (@M10) December 16, 2023