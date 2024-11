José Mourinho au sujet de l’arbitrage turc : « On joue contre un système »

Ouin, ouin, ouin.

Furieux à l’issue de la rencontre encore Trabzonspor et Fenerbahçe ce dimanche, José Mourinho a dézingué l’arbitrage turc. Malgré la victoire des siens dans le temps additionnel (2-3), l’entraîneur portugais a passé ses nerfs sur l’arbitre en charge de la VAR, lui reprochant d’avoir oublié un penalty et un carton rouge : « L’homme du match ? Atilla Karaoglan (l’arbitre en charge de la VAR). On ne l’a pas vu, mais il a été le vrai arbitre. L’arbitre n’était qu’un petit garçon qui était là sur le terrain. Mais l’arbitre était Atilla Karaoglan. Il est passé d’un homme invisible à l’homme le plus important du match, s’est emporté le Special One. Je pense que je parle au nom de tous les fans. On ne veut plus de lui. On m’avait prévenu avant même que je n’arrive, je n’y croyais pas, mais c’est encore pire que ce qu’on m’avait dit. On joue contre un système. Et jouer contre un système est la chose la plus difficile. »

🎙 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları. #TSvFB pic.twitter.com/kjbJ9PbCU4 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 3, 2024

Après une tirade lunaire où il accuse Karaoglan de « dormir ou de boire du thé turc » au lieu d’arbitrer, l’entraîneur du Fenera tenu à mettre en garde les fans : « Rigolons-en parce que si on prend cela trop sérieusement… Mais je travaille ici en Turquie. Ce n’est pas mon pays, mais je m’en soucie, car c’est mon travail et mon club. Je pense que vous, les Turcs, devriez vous en soucier, en parler et dénoncer ce qu’il se passe année après année. Vous devriez le faire, pas moi. Je serai celui qui dénonce le système, celui que le système voudra punir et faire taire. » Ce n’est pas la première fois que Mourinho s’en prend à l’arbitrage cette saison, puisque le Portugais, expulsé face à Manchester United en Ligue Europa, s’était déjà payé la tête de Clément Turpin.

Définitivement seul contre tous.

Fenerbahçe ne quittera pas la SüperLig