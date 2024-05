Lacazette-OL : Restez, mon général !

Du fifty-fifty. À un an de la fin de son contrat, Alexandre Lacazette se pose des questions. L’Arabie saoudite lui fait les yeux doux, notamment Al-Shabab, où jouent Ivan Rakitić, Romain Saïss et Yannick Carrasco. Selon L’Équipe, l’attaquant aux 16 sélections chez les Bleus pourrait quadrupler son salaire en acceptant de s’exiler. Le joueur hésite… Un dernier contrat XXL, à 33 ans, pour consolider son compte en banque, ou continuer sous le maillot de son club formateur ? Il faut rester, mon général !

Général des Gaules

Si l’on devait dessiner le visage de l’OL version 2023-2024, indéniablement, ce sont les traits d’Alexandre Lacazette qui apparaîtraient. Comme son équipe, le capitaine lyonnais a touché le fond. Après 14 matchs de championnat, le buteur faisait grise mine avec seulement trois pions au compteur, et un carton rouge. Mais c’est lui qui a sonné la révolte, le 10 décembre, avec un triplé contre Toulouse (3-0). C’est lui, à partir de là, qui a montré le chemin à son équipe. Le capitaine n’a pas lâché le gouvernail dans la tempête, malgré les bruits de départ au mercato hivernal. De la personnalité, dans un vestiaire déjà usé, ce dont l’OL avait cruellement besoin.

6 – Alexandre Lacazette a marqué au moins 3 buts lors de 6 matches différents depuis ses débuts en Ligue 1 en mai 2010, seuls Kylian Mbappé (8) et Zlatan Ibrahimovic (7) font mieux sur cette période. Retour. #OLTFC pic.twitter.com/FEIRYGTsuV — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2023

Lyon avait aussi besoin de buts, et là encore, Lacazette a magnifiquement servi sa patrie. Avec un total de 22 réalisations entre la Ligue 1 et la Coupe de France, dont 16 caramels sur ses 18 derniers matchs de championnat, le Général a fait honneur au drapeau. Heureusement puisque derrière, le soutien s’est fait attendre. Son meilleur lieutenant se nomme… Jake O’Brien (cinq réalisations). Un défenseur, donc. Malick Fofana complète ce podium à deux vitesses avec quatre buts en une demi-saison. Lacazette n’est plus tout jeune, mais c’est encore lui qui tient la barre, sans aucune contestation possible.

Finir en apothéose

Il suffit de voir l’émotion qui le submergeait au soir de la qualification en finale de Coupe de France pour comprendre à quel point Lacazette est attaché à ce maillot et à cette ville qui l’ont vu grandir, devenir un homme et s’affirmer parmi les tout meilleurs attaquants français. « C’était dur cette saison », soufflait-il après la victoire contre Valenciennes, d’une voix tremblotante. « Je suis content de voir les supporters comme ça. La saison dernière, c’était un vrai regret, je me sentais aussi responsable », lâchait-il en référence à l’élimination contre Nantes en demi-finales. Qui d’autre que lui pour accompagner l’éclosion et l’installation des jeunes recrues offensives du mois de janvier ? Malick Fofana (19 ans), Gift Orban (21 ans) et, s’il reste dans le Rhône, Ernest Nuamah (20 ans), ont besoin d’un guide. Qui d’autre que lui pour porter le projet de John Textor, qui n’en est qu’à ses débuts ?

Lacazette a encore de l’essence dans le moteur (53 buts en 74 matchs depuis son retour en 2022) et dispose d’une aura sans pareille à Lyon, où sa personne dépasse largement la case du joueur qui marque des buts. Il est encore sous contrat et a devant lui une perspective extraordinaire : surfer sur l’incroyable dynamique créée par l’arrivée de Pierre Sage pour porter haut les couleurs lyonnaises en Ligue Europa, ramener l’OL en Ligue des champions et, pourquoi pas, dépoussiérer son armoire à trophées, statique depuis 2012. Le train saoudien (ou un autre, aussi rutilant financièrement) sera toujours prêt à s’arrêter en gare l’an prochain si le Général souhaite vraiment monter à bord. Avant ça, les planètes sont alignées pour finir en beauté. Impossible de passer à côté.

