L’OL a appris son Textor par cœur

« Ça vous fait toujours rire, la Ligue 2 ? », demandaient à John Textor les ultras du virage sud du Groupama Stadium au travers d’une banderole le 10 décembre dernier. L’OL venait de s’incliner contre Lille (0-2), de changer d’entraîneur, puis d’enchaîner des défaites à Lens (3-2) et à Marseille (3-0). En cette soirée de 15e journée, Lyon est bon dernier du championnat et reçoit Toulouse, premier non-relégable, qui devance les locaux de six longueurs. Une défaite, et c’est le formidable outil qui explose. Grâce à un triplé d’Alexandre Lacazette, les Gones vont finalement terrasser les Violets (3-0), et lancer leur folle remontée, qui se conclura ce samedi soir à Lille, en finale de la Coupe de France, une semaine après s’être assurés de disputer la Ligue Europa.

Le coup de cœur Sage

Si Pierre Sage et Alexandre Lacazette sont les deux bonshommes portés aux nues par les fans, John Textor n’est pas étranger au changement de visage du club qui est le sien depuis décembre 2022. Taxé d’homme hors sol lorsqu’il refusait d’entendre parler de descente alors que son équipe enchaînait les prestations indignes, l’Américain a vu, à l’instar de Ted Lasso, sa persévérance payer. Et surtout ses bons choix. Le premier d’entre eux étant évidemment la nomination de Pierre Sage à la place de l’échec Fabio Grosso. Selon nos informations, le boss désirait même placer sur le banc l’ancien directeur du centre de formation pour prendre la succession de Laurent Blanc, en septembre. Mais en interne, on l’en a dissuadé, arguant que l’académie lyonnaise, véritable fleuron du sérail footballistique rhodanien, s’affaiblirait trop.

Quand il va voir des matchs amateurs ou des matchs de jeunes, c’est pas de la com, c’est ce qu’il a toujours fait depuis plus de dix ans.

C’est d’ailleurs au centre de formation que Textor a appris à connaître Sage, tandis que la passion de l’ancien pratiquant de skateboard pour les jeunes pousses a rapidement impressionné au sein du club. En témoigne encore sa présence le week-end dernier à Neuville-sur-Saône, à une demi-heure de voiture de la capitale des Gaules, lors d’un tournoi U15 auquel participait l’OL, qui s’est incliné en finale sous les yeux du président, lundi. Il s’est même payé une visite dans le vestiaire pour réconforter les ados. « Il leur a dit : “Les larmes d’aujourd’hui serviront aux victoires de demain” », a confié Cyrille Dolce, le coach, à 20 Minutes. « Quand il va voir des matchs amateurs ou des matchs de jeunes, c’est pas de la com, c’est ce qu’il a toujours fait depuis plus de dix ans. S’il sait qu’il y a des matchs à l’académie et qu’il a la possibilité d’y aller, il va y aller », nous souffle-t-on en interne. C’est de cette admiration pour le futur du football qu’est donc née la relation entre le propriétaire et Sage. Au moment de choisir le remplaçant de Grosso, il a donc imposé son choix, tandis qu’une partie du vestiaire et du club poussait pour voir Bruno Genesio revenir sauver les meubles.

Textor, lu et approuvé ?

Après deux revers, le technicien, d’abord présenté comme un intérimaire, écrabouille Toulouse, braque Monaco (0-1) puis fait rompre Nantes (1-0) avant la trêve et lance la saison des Gones, qui voient enfin leur avenir s’inscrire autre part qu’en Ligue 2. Cette fin d’année 2023 a été cruciale pour le club. Peut-être même la période la plus décisive de l’OL de ces dix dernières années. Après avoir commencé sans réel directeur sportif et s’être séparé de Vincent Ponsot, vestige de l’époque aulasienne, Textor a finalement choisi de structurer son bébé. Laurent Prud’homme, passé par Eurosport et L’Équipe, est nommé directeur général, tandis que David Friio a quitté l’OM pour l’autre olympique et le poste de directeur sportif quelques semaines plus tard. Le quatuor Textor, Prud’homme, Friio, Sage change radicalement la saison lyonnaise.

Le club a beaucoup de sérénité, parce qu’il y a des gens qui sont à des postes clés qui apportent de la sérénité. Une source interne

« Le club a beaucoup de sérénité, parce qu’il y a des gens qui sont à des postes clés qui apportent de la sérénité. Ce que fait Pierre Sage dans le sportif, Laurent Prudhomme l’amène dans l’extrasportif aussi. Et au milieu de tout ça, il y a David Friio, qui est là pour mettre un cadre », explique un observateur de l’OL. Depuis la cinglante défaite à Marseille, tout l’organigramme lyonnais s’est mis en ordre de bataille : « Tout le monde a rangé son poing dans sa poche, a fait des concessions et s’est dit : “Je ne veux pas porter la responsabilité de l’échec du club.” Et Jean-Michel aussi. » Ce nouveau souffle se solde tout de suite par la victoire contre Toulouse, qui marque également la fin de la guerre entre Aulas et son successeur.

🦁 John Textor est venu féliciter les Lyonnais à la fin du match.#OLRCSA pic.twitter.com/HnLelcEsjz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 19, 2024

Quelques semaines plus tard, libéré par les contraintes imposées par la DNCG, l’OL a claqué quasiment 80 millions d‘euros lors du mercato et attiré des soldats pour la mission maintien (Nemanja Matić, Saïd Benrahma, Orel Mangala), mais aussi des forces pour l’avenir (Malick Fofana, Gift Orban). Après la victoire à Clermont il y a deux semaines (0-1), Textor avait reconnu avoir « fait beaucoup d’erreurs l’été dernier ». Un mea culpa qui en a étonné certains en interne puisqu’il aurait pu fanfaronner après avoir été raillé pendant une bonne partie de la saison. « Jean-Michel aurait fait ça. En France, on aurait fait ça. Et il ne l’a pas fait. Et il ne le fera pas. » À peine six mois après avoir été l’un des futurs responsables de la chute de l’OL, il a finalement montré qu’il avait peut-être l’étoffe d’un bon président. Et s’il remporte un trophée à peine un an et demi après avoir pris le contrôle du navire, Textor signera finalement une entrée en matière fracassante.