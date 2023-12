Lens s’en sort face à Lyon

RC Lens 3-2 Olympique lyonnais

Buts : Saïd (26e) et Frankowski (52e SP, 74e) pour les Artésiens // O’Brien (15e, 72e) pour les Gones.

Expulsion : Sotoca (90e) chez les Lensois.

Il y a eu du mieux ce samedi à Bollaert. Mais du mieux, ça ne suffit pas pour battre le RC Lens. Chamboulé par le départ de Fabio Grosso cette semaine, Lyon voulait se refaire la cerise chez des Sang et Or meurtris par la gifle reçue contre Arsenal mercredi (6-0). Malgré leur ouverture du score, les Gones ont payé leurs erreurs individuelles, et laissé les Artésiens étendre leur série d’invincibilité en Ligue 1 à neuf matchs. Malgré le revers, l’OL a été moins catastrophique que d’habitude et a probablement rendu sa meilleure copie de la saison. Lors d’une défaite.

L’OL démarre fort, Lens termine devant

L’odeur des fumigènes qui embaume le crépuscule lensois n’intoxique pas les poumons de ceux que l’on pensait. Ce sont bien les Lyonnais qui entrent le mieux dans cette partie, et qui ne sont pas loin de cueillir à froid les locaux. Après un bon dédoublement avec Ernest Nuamah, Clinton Mata centre vers le second poteau, mais Diego Moreira n’arrive pas à redresser sa tête (2e). Le froid de canard qui sévit à Bollaert donne envie aux Gones de courir puisqu’ils laissent le cuir aux Sang et Or, qui n’en font pas grand-chose. Au contraire, l’OL est plutôt inspiré sur ses contres, et la passe cachée de Rayan Cherki n’est pas loin de permettre à Nuamah d’ouvrir le score, avec l’aide de Kevin Danso. Le Ghanéen botte le corner qui suit et trouve Jake O’Brien, absolument seul, qui ouvre le score de près, comme contre Rennes (0-1, 15e).

Malheureusement pour lui, l’Irlandais va se rattraper en relançant des Lensois pas flamboyants. Il négocie n’importe comment un ballon en retrait et laisse Wesley Saïd filer au but. L’ancien Toulousain n’en demandait pas tant et égalise en remportant son duel face à Anthony Lopes (1-1, 26e). Juste avant la pause, Alexandre Lacazette n’est pas loin de remettre ses copains devant, mais il ne peut reprendre le centre de Moreira que de la cuisse, et bute sur Brice Samba (41e). Dès le retour des vestiaires, Lens monopolise le ballon et rôde autour de la surface rhodanienne. David Pereira da Costa y est trouvé, puis déséquilibré par Skelly Alvero. Penalty. Entré à la pause et conseillé par Samba, Przemysław Frankowski transforme, plein axe (2-1, 52e).

Lyon tente de rapidement réagir. À l’image de Maxence Caqueret, qui adresse un joli ballon aérien vers Moreira, dont la reprise est trop fouettée, et donc pas assez puissante pour enquiquiner le portier nordiste (59e). Lens est dans sa zone de confort et gère paisiblement, mais ne marque pas. Facundo Medina, puis Danso, puis Adrien Thomasson ratent l’occasion de plier le match (65e). Les visiteurs punissent ce manque de concrétisation. Juste après une énorme occasion de Cherki, O’Brien s’offre un doublé en poussant dans le but un corner dévié par Neil El Aynaoui (2-2, 72e). Ceci inspire Frankowski qui, lui aussi, signe un doublé, même si sa reprise du gauche au second poteau est envoyée dans le but par Dejan Lovren (3-2, 74e). Bien servi par Lacazette, Nicolás Tagliafico fait travailler Samba une dernière fois (81e). Malgré l’expulsion de Sotoca en fin de match (90e), Lens repart avec les trois points et Lyon avec sa première défaite encourageante de la saison.

RC Lens (3-4-3) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Aguilar (Haïdara, 78e), Abdul Samed, El Aynaoui (Mendy, 87e), Machado (Frankowski, 46e) – Sotoca, Pereira da Costa (Thomasson, 63e), Saïd (Guilavogui, 63e). Entraîneur : Franck Haise.

Olympique lyonnais (4-4-2) : Lopes – Mata (Kumbedi, 89e), Lovren (Ćaleta-Car, 86e), O’Brien, Tagliafico – Nuamah (Baldé 85e), Alvero (Akouokou, 63e), Caqueret, Moreira (Kadewere, 63e) – Cherki, Lacazette. Entraîneur : Pierre Sage.

