Lens corrige Lyon

L'OL est tombé sur plus fort que lui, ce dimanche, au Groupama Stradium. Si le RC Lens a été contenu pendant 40 minutes, il a su faire preuve de patience pour glaner un succès mérité (0-3) et donc rester à portée de la Ligue des champions.

Olympique lyonnais 0-3 RC Lens

But : Sotoca (43e), Wahi (53e SP) et Danso (87e) pour les Artésiens.

Expulsion : Maitland-Niles (85e) chez les Gones.

Cette rencontre a beau avoir eu lieu en mars 2024, elle a eu un drôle de goût de 2023 pour l’OL. Bien organisés défensivement pendant 40 minutes, les Gones ont craqué ce dimanche face à la pression du RC Lens, qui repart du Groupama Stadium avec les trois points. Patients lors du premier acte, les hommes de Franck Haise ont su esquiver les quelques éclairs rhodaniens pour construire un succès mérité. Avec cette précieuse victoire, les Artésiens reprennent leur sixième place et restent à trois points du podium. Les locaux, eux, restent dans le ventre mou, avec seulement cinq longueurs d’avance sur Montpellier, le barragiste.

Éloge de la patience

Le premier acte de ce choc du dimanche soir est davantage pour les férus de tableau noir que pour les enthousiastes de football champagne. En face des Lensois se dressent des Lyonnais bien en place, comme depuis quelques semaines. Difficile pour les hommes de Franck Haise de se frayer un chemin dans cette forêt blanche. Mais les Gones n’en sont pas pour autant enracinés devant leur surface et filent en contre. C’est comme ça qu’Orel Mangala trouve le poteau, au grand bonheur de Brice Samba, scotché par la frappe du Belge (14e). Le portier des Sang et Or est ensuite sollicité par Ernest Nuamah, qui a totalement oublié Maxence Caqueret et Saïd Benrahma (24e).

La demi-heure de jeu dépassée, les locaux ressortent moins, et les visiteurs s’approchent de plus en plus de la cage d’Anthony Lopes. Le Portugais sauve ses partenaires en réalisant une des parades de la saison, tandis qu’Elye Wahi n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but (38e). Finalement, le gardien de l’OL cède à quelques minutes de la pause, alors que David Pereira da Costa, à gauche de la surface, frappe dans un angle fermé. Sa tentative se transforme en caviar pour Florian Sotoca, qui marque de la tête à un mètre du but (0-1, 43e). Les Rhodaniens prennent un nouveau coup de fusil dès le retour des vestiaires. Wahi récupère un ballon très haut, centre en retrait depuis la gauche vers Nempalys Mendy, qui décoche une frappe contrée par Caqueret. Sauf que le capitaine du soir touche le ballon de la main et offre un penalty à Wahi, qui ferme son pied droit pour faire le break (0-2, 53e).

Il faut attendre un moment avant d’entrevoir une réaction lyonnaise. Le scénario du match tend plus vers un 0-3 que vers une réduction de l’écart, à l’image de l’occasion de Ruben Aguilar, servi royalement par Sotoca, mais repoussée par Lopes (66e). C’est ensuite Samba qui s’illustre en dégoûtant Malick Fofana (78e), puis Jake O’Brien et Ainsley Maitland-Niles (79e), avec l’aide de son minois. Les espoirs disparaissent en même temps que la silhouette d’Ainsley Maitland-Niles, prié de quitter le terrain après avoir empêché Wesley Saïd de filer au but. Dans la foulée, Kevin Danso profite d’un marquage approximatif sur corner pour apposer une belle conclusion à ce succès (0-3, 87e).

Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes – Maitland-Niles, O’Brien, Ćaleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matić, Mangala (Fofana, 61e) – Nuamah, Orbán (Cherki, 61e), Benrahma (Baldé, 77e). Entraîneur : Pierre Sage.

RC Lens (3-4-3) : Samba – Gradit (Khusanov, 87e), Danso, Medina – Aguilar, El Aynaoui, Mendy (Abdul Samed, 73e), Frankowski – Pereira da Costa (Thomasson, 73e), Sotoca, Wahi (Saïd, 78e). Entraîneur : Franck Haise.