Pronostic Lyon Lens : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 + 15€ offerts sans déposer d’argent

Lyon ne s’arrête plus

Auteur d’une entame catastrophique, l’Olympique Lyonnais s’est repris depuis que Pierre Sage a repris l’équipe. En effet, le technicien français a permis à sa formation de passer de la dernière place à celle de 10e. Aujourd’hui, Lyon possède 6 points de plus que le premier relégable. Conscient que la lutte pour le maintien est intense, le club du Rhône ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et enchainer les résultats positifs. L’OL vient de s’imposer lors des 4 dernières journées et possède un effectif de grande qualité, renforcé cet hiver par les Matic, Fofana, Benrahma, Orban ou Mangala. Le week-end dernier, les Lyonnais se sont retrouvés menés à St Symphorien mais ont su renverser le score par l’intermédiaire de Lacazette et de Benrahma. Ce succès montre tous les progrès accomplis car lors des 6 premiers mois, Lyon se serait certainement écroulé. En milieu de semaine, l’équipe rhodanienne disputait la Coupe de France, devenue l’objectif prioritaire. Malgré une domination d’ensemble, Lyon a été poussé à la séance de tirs aux buts par Strasbourg mais s’est qualifié.

La mauvaise passe lensoise

De son côté, le Racing Club de Lens est éliminé de l’Europa League depuis son revers à Fribourg il y a 10 jours. La formation artésienne doit désormais se concentrer sur la Ligue 1, où les Sang et Or tentent d’accrocher une place européenne. Le week-end dernier, les Lensois se sont inclinés à Bollaert face à l’AS Monaco (2-3). Lors de cette rencontre, les joueurs de Franck Haise ont certainement payé la débauche d’énergie du match face à Fribourg. Tenu en échec à Reims (1-1) puis battu par Monaco, Lens n’est pas au mieux mais reste en 6e position. Avec le retour en forme de Rennes, le Racing serait inspiré de retrouver une dynamique positive pour repartir de l’avant. La bonne nouvelle lors de ce passage vient de l’attaquant Wahi, buteur à 3 reprises lors des 4 derniers match qu’il a joués.

Peu d’absences de chaque côté

A priori, seuls les absents habituels devraient manquer à l’appel des deux côtés. Lors du quart de Coupe des Lyonnais, le gardien brésilien Perri, habituel remplaçant, s’est mis en évidence en permettant à son équipe de se qualifier pour les demi-finales. A noter que Pierre Sage semble avoir trouvé son XI titulaire.

Les compos probables pour Lyon – Lens :

Lyon : Lopes – Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, Mangala – Nuamah, Lacazette, Benrahma.

Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, Mendy, Diouf, Frankowski – Thomasson, Saïd (ou Wahi), Da Costa.

Lyon enchaîne face à Lens ?

Défait à Bollaert à l’aller (3-2), Lyon tentera de prendre sa revanche dans un nouveau match à buts. Au vu des dynamiques respectives des deux équipes, l’OL, qui affiche une série de 6 victoires consécutives confondues, est logiquement favori face à Lens qui n’a plus perdu depuis 4 rencontres. Devant son public, l’OL devrait au moins pouvoir tenir le match nul. Encore buteur face à Metz, Lacazette (12 buts en L1) a pris une béquille face à Strasbourg mais devrait avoir récupéré. Ayant ouvert son compteur face aux Lorrains, l’ancien Niçois Benrahma a été très bon en Coupe de France et devrait enchaîner.

