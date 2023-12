L'OL retrouve le sourire contre Toulouse

Olympique lyonnais 3-0 Toulouse FC

Buts : Lacazette (25e, 29e & 80e) pour l’OL

On vous épargnera toute analogie avec le ketchup, mais les faits sont là : après deux mois sans marquer, Alexandre Lacazette l’a fait trois fois, ce dimanche contre le Toulouse FC, permettant à son OL d’accrocher une deuxième victoire cette saison – la première à domicile – pour revenir à un point du 17e Clermont, à deux du barragiste Lorient et à trois de son adversaire du soir, premier non relégable. Le tout au terme d’un match maîtrisé, sous les yeux de John Textor et de Jean-Michel Aulas, copains comme cochons, et dans une enceinte enjouée de la première à la 90e minute.

Après 25 minutes assez pénibles pour lui, à l’instar de son match au Vélodrome, le Général de 32 ans a profité de son flair pour frapper à trois reprises, à chaque fois sur un second ballon dans les six mètres, à chaque fois en deux touches de balle, à chaque fois à la suite d’un coup de pied arrêté : d’abord sur une déviation de la tête de Jake O’Brien à la réception d’un corner de Rayan Cherki (1-0, 25e), puis juste après à la suite d’une volée de Corentin Tolisso renvoyée par le poteau, encore sur un coup de patte de Cherki (2-0, 29e) et enfin dans les dix dernières minutes, quelques secondes après un coup de pied de coin, en profitant d’une frappe de Mahamadou Diawara contrée (3-0, 80e). Même s’il s’est flingué les genoux en célébrant à cause d’une pelouse ignoble, le capitaine a aussi récupéré des sensations dans le jeu, à l’image d’une action bien menée avec le remuant Ernest Nuamah (56e) ou d’une occasion de 3-0 intéressante (65e).

6 – Alexandre Lacazette a marqué au moins 3 buts lors de 6 matches différents depuis ses débuts en Ligue 1 en mai 2010, seuls Kylian Mbappé (8) et Zlatan Ibrahimovic (7) font mieux sur cette période. Retour. #OLTFC pic.twitter.com/FEIRYGTsuV — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2023

Avant que Lacaz’ ne débloque tout, Rayan Cherki et Ernest Nuamah (17e) puis Dejan Lovren (18e) avaient aussi fait vibrer Décines-Charpieu. Alignée en trio, la défense centrale lyonnaise n’a pas laissé beaucoup d’opportunités aux Violets (Aron Dønnum était hors jeu, sur la seule fois où il a réussi à s’échapper), auteurs d’un huitième match sans victoire en Ligue 1. En retard sur Gabriel Suazo après une belle phase de tiki taka toulousaine, Anthony Lopes s’est rattrapé en repoussant le penalty d’un Thijs Dallinga (45e+2) décidément pas en réussite (deuxième peno consécutif raté, après Le Havre), lui qui critiquait la semaine passée son entraîneur Carles Martínez après une rencontre où il avait terminé sur le banc. À noter que Lopes, avant ce dimanche, n’avait jamais arrêté un penalty au Groupama Stadium (hors séances de tirs au but). L’international portugais a aussi été vigilant devant Frank Magri (60e) et Logan Costa (73e). Lyon tient sans doute son match référence.

OL (3-4-2-1) : A. Lopes – O’Brien, Lovren (M. Sarr, 83e), Ćaleta-Car – Mata (Kumbedi, 59e), Caqueret, Tolisso (M. Diawara, 67e), Tagliafico – Nuamah (Kadewere, 67e), Cherki (D. Moreira, 59e), Lacazette. Entraîneur : Pierre Sage.

TFC (4-3-3) : Restes – Kamanzi, L. Costa, Nicolaisen, Suazo (M. Diarra, 70e) – Sierro (I. Cissoko, 70e), Spierings, Schmidt – Dønnum, Dallinga, Magri. Entraîneur : Carles Martinez.

En direct : Lyon-Toulouse (3-0)