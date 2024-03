Pronostic Toulouse Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Toulouse – Lyon avec des buts de chaque côté

Toulouse et Lyon font partie de ces formations qui se sont réveillées en 2024. En effet, le club haut-garonnais avait fini l’année 2023 dans la zone de relégation et se retrouve désormais en 11e position avec 4 points de plus que le premier barragiste, Nantes. Après avoir remporté 3 matchs de suite face à Monaco (1-2), Lille (3-1) et Nice (2-1), le TFC a vu sa belle série s’arrêter contre Le Havre (1-0) le week-end dernier. Conscients que le maintien est loin d’être assuré, les Toulousains vont vouloir se reprendre face à Lyon. Pour cela, le coach espagnol de Toulouse compte sur ses hommes forts que sont le capitaine Sierro, le portier Restes, le Norvégien Donnum ou le buteur Dallinga. Ce dernier a retrouvé son efficacité lors des derniers matchs (9 buts en L1) et devrait se livrer à un beau duel avec Lacazette (12 buts).

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

L’Olympique lyonnais a initié son retour au premier plan lors du match aller face à Toulouse (3-0). Ce succès fut le premier pour Pierre Sage qui avait succédé à Grosso et qui a été maintenu à son poste à la suite de ces résultats favorables. Depuis le début d’année 2024, la formation rhodanienne a retrouvé des résultats dignes de cette équipe. Cette dynamique est aussi liée aux recrutements opérés lors de la trêve hivernale avec les arrivées de Matić, Benrahma, Fofana, Orban ou Mangala. Il y a 15 jours, l’OL avait vu sa belle série de 4 succès consécutifs s’arrêter brutalement à domicile face à Lens (0-3). Toutefois, les partenaires de Caqueret ont immédiatement réagi la semaine passée en dominant Lorient (0-2) adversaire dans la lutte pour le maintien. Cette victoire permet à Lyon de monter en 10e position avec 6 points de plus que Nantes, premier relégable. De plus, pour ce déplacement en Haute-Garonne, l’OL va retrouver son buteur Lacazette, blessé lors des 2 derniers matchs. Cette confrontation entre Toulouse et Lyon devrait nous offrir un match agréable entre deux équipes qui vont mieux depuis quelques semaines.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,60 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 160€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Dallinga ou Lacazette buteur » est coté à 1,64 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 164€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Toulouse – Lyon :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Toulouse Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Maxence Caqueret élogieux envers le « messager » Pierre Sage