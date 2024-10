Pronostic Barcelone Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone reste infaillible à domicile face à Séville ?

Quel début de saison des Culers sous la houlette d’Hansi Flick avec pas moins de huit victoires en l’espace de neuf journées jouées en Liga. Finalement, la seule sortie de route s’est écrite sur la pelouse d’El Sadar d’Osasuna (4-2) dans un match au scénario assez fou et où Flick avait décidé de faire tourner son effectif à la suite de la répétition des rencontres, entre championnat et Ligue des champions. Le week-end prochain, le premier gros tournant de la saison aura lieu pour les Barcelonais qui se déplaceront au Bernabéu pour y défier le Real Madrid. Juste avant la trêve internationale, Barcelone s’est aisément défait du Deportivo Alavés en déplacement, par le biais d’un triplé de Lewandowski (0-3) qui pourrait s’asseoir sur le banc ce soir à la suite d’un coup reçu en sélection. Rajoutons tout de même que le Barça a claqué 28 buts en 9 journées soit une moyenne de 3 buts par match. En attendant, il faut prendre les 3 points face à Séville pour le Barça.

Il n’y a plus besoin de présenter cette équipe du FC Séville, 7 fois vainqueur de la Ligue Europa, mais qui fait face à une reconstruction cette saison. Cet été, des garçons comme Ocampos, Lamela, Ramos, et Youssef En-Nesyri sont partis et ont laissé un énorme vide. En Andalousie, on doit ainsi faire confiance en la jeunesse d’un Isaac Romero ou encore d’un certain Lukebakio mais les résultats sont tout de même assez décevant en ce début de campagne (13e seulement au départ de cette journée). On a ressenti un léger mieux juste avant la trêve internationale avec deux succès et un nul en trois matchs. Des victoires qui se sont écrites face au promu, le Real Valladolid (2-1) et dans le derby face au Real Betis (1-0) et un partage des points dans un déplacement périlleux à Bilbao (1-1). Sans doute insuffisant avant de se déplace à Barcelone.

