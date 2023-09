Sergio Ramos offre la victoire au Barça

Barcelone 1-0 Séville

But : Ramos (76e CSC)

Finalement, et si Sergio Ramos était un fervent Catalan ?

Après des années à faire la guerre au Barça sous le maillot du Real Madrid, le champion du monde 2010, désormais à Séville, a offert – malgré lui – la victoire au champion d’Espagne en titre vendredi (1-0). La situation s’est débloquée dans le dernier quart d’heure, malgré les efforts de João Félix pour forcer le verrou. Le Portugais a contraint Ørjan Nyland à la parade (13e) et a trouvé la transversale après un numéro de Cancelo (22e). Pas plus de réussite pour Robert Lewandowski, repris in extremis par Loïc Badé (27e) et mis en échec par Nyland (56e).

Les Blanquirrojos ont failli profiter de cette inefficacité. Ivan Rakitić a sollicité Marc-André ter Stegen (16e), Gavi a sauvé la maison blaugrana en stoppant la frappe de Lucas Ocampos (30e) et Sergio Ramos s’est retrouvé à quelques centimètres de pouvoir reprendre un coup franc de Rakitić (45e+1). Le Croate a de nouveau fait trembler la Catalogne en envoyant le cuir tout près de la lucarne (74e). Dommage car dans la foulée, Ramos a poussé le ballon dans ses propres filets sur une remise de Lamine Yamal (1-0, 76e). Suffisant pour faire le bonheur du Barça, qui repasse en tête du championnat en attendant le choc entre Girona et le Real samedi.

En même temps, mieux vaut gagner 38 fois 1-0 qu’une fois 38-0.

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Cancelo, Koundé, Christensen, Balde – Raphinha (Fermin, 37e), Gavi, Gündoğan – Yamal (Romeu, 82e), Lewandowski, Félix (Ferran, 71e). Entraîneur : Xavi.

Séville (4-2-3-1) : Nyland – Pedrosa (Suso, 82e), Ramos, Badé, Juanlu (Navas, 82e) – Sow (Fernando, 66e), Jordan – Lamela (Mariano, 75e) , Rakitić, Ocampos – Lukebakio (Acuña, 75e). Entraîneur : José Luis Mendilibar.

