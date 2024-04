Grâce à un bijou de João Félix, une équipe bis du Barça s’impose à Cadix

Cádiz CF 0-1 FC Barcelone

But : João Félix (37e) pour les Blaugrana

Vu sa prestation, on espère que le FC Barcelone se réserve juste pour mardi.

Vainqueur du PSG mercredi (2-3), le Barça se déplaçait ce samedi à Cadix avec l’espoir de ne pas être distancé par la victoire du Real Madrid plus tôt dans la soirée. Afin de préserver ses hommes pour le match retour face aux Parisiens, Xavi, dans les tribunes pour ce match, a choisi d’aligner son équipe bis. Seuls Pau Cubarsí, Marc-André ter Stegen et Sergi Roberto enchaînaient une seconde titularisation. Un remaniement qui n’a pas empêché les Blaugrana de venir à bout de l’équipe locale, malgré une prestation poussive (0-1).

Heureusement pour les Catalans, et pour les spectateurs de cette rencontre, João Félix a offert quelques frissons. Le Portugais est l’unique buteur de cette partie, et de quelle manière ! À dix minutes de la pause, un corner est botté côté droit, et est dévié au premier poteau ; ce qui permet à l’ancien de Benfica de reprendre le ballon d’un sublime ciseau (0-1, 37e). C’est à peu près tout ce qu’il s’est passé durant ces 90 minutes. On peut également noter le bel arrêt de Ter Stegen sur une frappe surpuissante de Diadie Samassekou à l’entrée de la surface (78e). Le Barça reste à huit points de son rival madrilène, qu’il affronte dimanche prochain. De son côté, Cadix reste dans la zone rouge, à trois longueurs du Celta Vigo, premier non-relégable.

Passer de Real-City à ce match, il fallait se mouiller la nuque.

