Barcelone maintient le rythme face à Cadix

Barcelone 2-0 Cadix

Buts : Roberto (43e) et Lewandowski (45e+1) pour le Barça

Le ciel est bleu, Lewandowski est un buteur hors pair et le Barça est toujours une forteresse imprenable.

Chaque semaine qui passe rend le FC Barcelone un peu plus intouchable cette saison et cette nouvelle victoire – la septième de suite en Liga, lui permettant de reprendre huit points d’avance sur le Real Madrid -, ce dimanche face à Cadix (2-0), en est une nouvelle démonstration. Dominateurs, solides et disposant du brin de réussite que l’on retrouve chez les champions, les Blaugrana ont tué la rencontre peu avant la pause grâce à deux buts coup sur coup : un but d’opportuniste signé Sergi Roberto après un merveilleux festival de Ferran Torres et une tête de Robert Lewandowski repoussée sur la ligne (1-0, 43e), puis un pion du Polonais d’une frappe sèche et soudaine à l’entrée de la surface (2-0, 45e+1).

Mais tout n’a pas été aussi simple pour les joueurs de Xavi, bousculés par les joueurs du Submarino amarillo, notamment Roger Martí qui a eu la désagréable expérience de voir deux jolis buts annulés, un dans chaque période : d’abord pour une position de hors-jeu (19e), puis à la suite d’une légère faute, sur corner, de Fali sur Marc-André ter Stegen (58e). Une frustration partagée par Anthony Lozano dont la tête vient fracasser le bois droit des cages barcelonaises en fin de match (86e).

Pas de doute, ce Barça 2023 a une belle gueule de champion.

Barcelone (4-3-3) : ter Stegen – Koundé, Christensen, Garcia, Baldé – Gavi, de Jong (Kessié, 69e), Roberto – Torres, Lewandowski (Raphinha, 74e) – Fati (Alarcón, 86e). Entraîneur : Xavi Hernández.

Cadix (4-2-3-1) : Ledesma – Carcelén, Hernández, Fali, Arzamendia – Escalante (Ivi, 62e), Alcaraz (San Emeterio, 69e) – Bongonda (Sobrino, 62e), Álex, Ocampo (Lozano, 62e) – Martí (Ramos de la Flor, 74e). Entraîneur : Sergio González.