Le Barça retrouve le succès contre Cadix

FC Barcelone 2-0 Cadix

Buts : Pedri (82e) et F. Torres (90e+4)

Le FC Barcelone fait le travail, et ça s’arrête là.

Pour son premier match officiel au stade olympique de Montjuic dans cette Liga 2023-2024, le Barça recevait Cadix avec l’objectif de renouer avec le succès après un match nul décevant contre Getafe. Remplacé par Oscar Hernández suite à sa suspension, Xavi a néanmoins décidé du onze de départ avec une jolie surprise : à 16 ans et 38 jours, Lamine Yamal est devenu le plus jeune footballeur à être titulaire en Liga. La pépite barcelonaise s’est distinguée en se procurant la meilleure occasion blaugrana en première période, mais Jeremías Ledesma a sorti un arrêt décisif (29e).

Hoy somos 39.603 espectadores y espectadoras en el Estadi Olímpic Lluís Companys. ¡Gracias, culés! 🥰 pic.twitter.com/0fH09y1v58 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 20, 2023

En grande forme, le portier argentin a sauvé son équipe devant Jules Koundé (34e) et une nouvelle tentative de Yamal (46e). Entre temps, Cadix s’était procuré une occasion en or pour ouvrir le score, mais Roger a perdu son duel devant Marc-André ter Stegen (35e). Campés dans leur propre camp, les Gaditanos ont tenu le coup face aux assauts catalans jusqu’à une combinaison fatale entre İlkay Gündoğan et Pedri, ponctuée victorieusement par le deuxième nommé (82e, 1-0). En fin de match, Darwin Machis a eu la balle d’égalisation, mais son tir est passé au-dessus du but de ter Stegen (90e). Plus efficace, Ferran Torres a profité d’une déviation de Robert Lewandowski pour filer au but et tuer le suspense d’un tir croisé (90e+4, 2-0).

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – A.Baldé, Christensen, F.De Jong, Koundé – Romeu, Gavi, Pedri – Gundogan, Lamal, Lewandowski. Entraîneur : Oscar Hernández.

Cadix (4-4-2) : Ledesma – J.Hernández, Fali, L.Hernández, Carcelén – A.Fernández, San Emeterio, R.Alcaraz, Ivi – C.Ramos, Roger. Entraîneur : Sergio González.