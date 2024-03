Pronostic Cadiz Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Cadix reprend espoir face à Grenade

La 30e journée de Liga ouvre vendredi sur un match crucial dans la lutte pour le maintien entre Cadix et Grenade. La formation andalouse est actuellement en 18e position du classement et accuse 5 points de retard sur le Celta de Vigo. Les hommes de Mauricio Pellegrino sont partis en chasse du club galicien et ont une belle opportunité de se replacer ce vendredi face à un mal classé. Depuis quelques semaines, Cadiz affiche un visage intéressant puisqu’il s’est notamment imposé face à l’Atlético de Madrid (2-0) sur un doublé de Juanmi, arrivé cet hiver (3 buts en 7 matchs). Avant cela, les Andalous avaient signé deux nuls contre le Rayo Vallecano et le Celta de Vigo. Pour leur dernière sortie, les partenaires de Ledesma se sont inclinés chez la Real Sociedad (2-0). Lors de la coupure internationale, Cadix a disputé une rencontre amicale face à Côme (1-1), qui joue la montée en Serie A. Avec 5 points de retard sur le premier non-relégable, Cadix doit rapidement réagir.

En face, Grenade a connu les joies de la montée l’an passé en remportant le championnat de Liga 2. De retour dans l’élite, le Grana’ souffre et semble condamné à redescendre. En effet, à quelques journées de la fin, la formation dirigée par Medina se trouve en avant-dernière position avec déjà 13 points de retard sur le premier relégable, et donc 8 sur Cadiz. L’écart semble trop important à combler pour les partenaires d’Uzini. Sur une série de 9 journées sans la moindre victoire, Grenade reste même sur 3 défaites de rang face à Villarreal (5-1), la Real Sociedad (2-3) et Majorque (1-0). Malgré les difficultés de sa formation, Uzini (9 buts) brille, mais a été lâché par Zaragoza (6 buts et 2 passes), parti cet hiver au Bayern. Poussé par son public, Cadix devrait prendre le dessus sur Grenade.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

