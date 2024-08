Un supporter de Cadix tout proche de marquer en plein match amical

La définition même du 12e homme.

Drôle de scène lors du match amical entre Cadix et le Recreativo Huelva, en Espagne, ce jeudi. Alors que l’on joue la 88e minute de la partie et que les visiteurs mènent 1-0, un supporter de Cadix est entré sur la pelouse pour… tenter d’égaliser. Ce dernier a en effet tenté de reprendre victorieusement un centre trop long, mais n’a trouvé que le petit filet dans un angle bien trop fermé. Les locaux se sont finalement inclinés sur la plus petite des marges.

En plein match amical, un supporter de Cadix est entré sur le terrain pour reprendre un centre. 😅 (🎥 @javiqm94)pic.twitter.com/T31VDXacfs — PFC (@PassionFootClub) August 2, 2024

Un gros perso, alors que la remise en retrait s’imposait.

