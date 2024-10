Une légende du Real Madrid fait son mea culpa en matière de racisme

Faute avouée…

Incarnée par Vinícius, la lutte contre le racisme revient de plus en plus régulièrement dans l’actualité en Espagne. LaLiga a organisé une table ronde sur le sujet en compagnie de Fernando Morientes, Marcos Senna ou encore la spécialiste du 400 mètres Aauri Bokesa. Au cours de cet échange, l’ancien attaquant du Real Madrid, de Liverpool et de l’OM a reconnu qu’il n’avait pas toujours été irréprochable.

« Nous avons normalisé beaucoup de choses »

« Il y a des moments où je ressens le besoin de demander pardon. Bien qu’il n’y ait pas eu de racisme à proprement parler dans le vestiaire, nous avons normalisé beaucoup de choses qui se passaient dans les tribunes. J’ai joué avec Seedorf, Makelele, Roberto Carlos… Ils ont été insultés sur les terrains de football et nous n’avons rien fait. Nous avons même ri, avoue-t-il dans des propos rapportés par Marca. Ils lançaient une banane à Roberto Carlos et on riait. Nous avons normalisé cela. »

« Quand vous allez à l’étranger et qu’on vous traite différemment, vous le remarquez, poursuit l’Espagnol. Ils en ont souffert avec leur famille. Maintenant, avec le temps, je vais sur les terrains et je me dis que ça a bien changé. Récemment, le match des youtubers a été arrêté. Cela n’arrivait pas il y a 10 ans. Que ces gens restent loin non seulement des pelouses, mais aussi de la société. J’ai vu une énorme évolution et nous devons continuer à aller de l’avant. »

Racismo no !

Non, Arda Güler ne s'apprête pas à rejoindre la Juve