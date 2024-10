Désormais lanterne rouge, Valence poursuit son calvaire

Valence 2-3 Las Palmas

Buts : Pepelu (14e S.P.), Tarrega (90e+4) // Muñoz (43e), Silva (54e), Moleiro (84e)

Expulsion : Pepelu (69e)

Un cauchemar sans fin.

Valence a raté l’opportunité de sortir de la zone rouge de la Liga ce lundi. Pire, les Blanquinegros ont chuté à la toute dernière place en perdant contre Las Palmas, qui n’avait toujours pas gagné cette saison (2-3). Après plus de 300 minutes d’affilée sans marquer, le club ché a pourtant pris le meilleur départ grâce à un penalty de Pepelu (1-0, 14e). Álex Muñoz (1-1, 43e) et Fabio Silva ont cependant renversé la situation (1-2, 54e).

Pepelu est ensuite tombé dans le piège tendu par le vicieux Kirian Rodriguez, qui a réussi à faire expulser son adversaire (69e), et Alberto Moleiro a assuré la victoire des visiteurs (1-3, 84e). Cesar Tarrega a réduit l’écart d’un joli coup de boule, mais trop tard (2-3, 90e+4). Avec six points en dix journées, Valence est bel et bien dernier. Petit motif d’espoir : les autres ne font pas beaucoup mieux puisque Leganés, premier non-relégable, n’est qu’à deux points.

On s’accroche à ce qu’on peut…

