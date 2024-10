Pronostic Valence Las Palmas : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence se ressaisit face à Las Palmas

En clôture de la 10e journée de Liga, le FC Valence reçoit Las Palmas ce lundi dans une rencontre très importante dans la course pour le maintien. En effet, ces deux clubs sont actuellement dans la zone de relégation. L’an dernier, le club Ché avait plutôt facilement assuré sa place en Liga et connaît une entame bien différente lors de ce nouvel exercice. Les protégés de Baraja ont perdu leurs 3 premières rencontres et ont depuis limité la casse avec un seul revers lors des 4 dernières journées. À domicile, la formation valencienne a décroché une seule victoire lors de la réception de Girona (2-0). Après une rechute à San Sebastien face à la Real Sociedad (3-0), Valence est allé prendre un point à Leganés (0-0). Ce lundi à domicile, les hommes de Baraja ont l’opportunité d’écarter un adversaire direct et de se replacer dans la course au maintien. Pour cela, le technicien espagnol compte sur Hugo Duro, buteur à 13 reprises l’an passé, et 2 fois pour l’instant cette saison.

Encore plus que Valence, Las Palmas souffre dans cette entame de saison puisqu’il n’a toujours pas remporté le moindre match. Le bilan est famélique après 9 journées avec 3 matchs nuls pour 6 revers. Paradoxalement, le club insulaire a engrangé des points face à des formations considérées comme des grosses écuries, le FC Séville, le Betis et le Real Madrid. Battu à Villarreal il y a 3 semaines, Las Palmas a concédé un nouveau revers à domicile face au Celta de Vigo avant la trêve internationale. Avec 3 points au compteur, les partenaires de Januzaj comptent déjà 5 unités de retard sur le premier non-relégable. Dans cette affiche entre deux relégables, le FC Valence semble avoir le plus de garanties et pourrait s’offrir un bol d’air frais.

