Alexandre Lacazette : « Cette victoire fait du bien pour les supporters »

Auteur d’un coup du chapeau, Alexandre Lacazette a été le principal artisan de la victoire de l’Olympique lyonnais face à Toulouse (3-0), ce dimanche. Au moment de débriefer ce succès, le premier de l’OL à domicile en 2023-2024, le capitaine des Gones a d’abord expliqué être ravi pour les fans rhodaniens. « Enfin, on a gagné devant nos supporters, qui ont été présents du début à la fin du match, a-t-il souligné au micro de Canal+. Ils nous poussent même depuis le début de saison. Vraiment, cette victoire fait du bien pour eux. »

On imagine aisément qu’elle lui fait du bien à lui aussi, dans la mesure où l’ancien Gunner n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis deux mois. « J’ai eu des ballons dans la surface et j’ai réussi à les mettre au fond, même si je peux encore mieux faire, a constaté l’intéressé. Ces deux derniers mois, j’étais davantage attristé par le fait qu’on perde plutôt que par mes difficultés à marquer. »

À l’arrivée, cela fait donc trois points bienvenus. Et plusieurs raisons d’être satisfait.

L'OL retrouve le sourire contre Toulouse