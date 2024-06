Présence de Mbappé aux JO ? Selon Diallo, la porte n’est pas fermée

Fenêtre toujours entrouverte.

S’il ne figure pas dans la préliste de joueurs convoqués par Thierry Henry pour venir participer à un stage de préparation aux Jeux olympiques de Paris qui débutera le dimanche 16 juin prochain, à Clairefontaine, Kylian Mbappé garderait encore une chance de prolonger son été bleu selon le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo.

Dans une longue interview donnée à L’Équipe, le boss du foot national avoue ainsi que lors d’un récent événement à l’Élysée, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, lui a offert « une réponse diplomatique en laissant entendre que les choses étaient ouvertes ». « Il ne vous a pas échappé que, parmi les plus de 23 ans que l’on peut retenir, il n’y en a que deux (Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta) sur les trois possibles, ajoute aussi Philippe Diallo. Il y a une troisième place qui reste ouverte pour la liste définitive qui sera remise le 3 juillet. […] C’est une photographie à un moment donné, avec des potentialités et une évolution de liste à prévoir. »

P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non.

Aston Villa a mis un stop à Henry pour deux de ses joueurs