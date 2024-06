Manchester City attaque la Premier League en justice

Une riposte qui pourrait bien changer la face du championnat anglais.

Alors que Manchester City est sous le coup d’une investigation concernant 115 infractions aux règles financières de la Premier League, le club détenu par le cheikh Mansour a décidé d’intenter lui-même un procès « sans précédent » de 165 pages contre ces règles jugées « illégales », et cherche à obtenir des dommages et intérêts, selon le Times. Ces règles, introduites en 2021 après le rachat de Newcastle, visent à limiter l’inflation commerciale des sponsors liés aux propriétaires des clubs. Si Manchester City gagne ce procès, cela permettrait de gonfler les montants des sponsors sans aucune restriction d’un organisme tiers, comme la DNCG en France.

Les 19 autres clubs de Premier League ont été invités à participer à cette action en justice, et selon le Times, entre 10 et 12 clubs ont décidé de se ranger du côté de la Premier League. Le club mancunien accuse aussi les autres équipes de discrimination envers les clubs détenus par des pays du Golfe, à savoir City et Newcastle, dénonçant un traitement différent quand Manchester United dominait outrageusement le championnat.

Les représentants de Manchester City expliquent que les sponsors liés aux propriétaires des clubs devraient être autorisés à choisir le montant de leur contrat de sponsoring. Les auditions devraient commencer à partir du 10 juin, avec la participation des autres clubs de Premier League. Contactés par le média britannique, ni le club ni la Premier League n’ont souhaité s’exprimer.

