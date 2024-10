Manchester City remporte une première victoire (judiciaire)

La plus belle victoire depuis le début de saison.

Avant d’attaquer le procès du siècle, Manchester City vient d’en remporter un autre, celui des règles de sponsoring avec la Premier League. Les Citizens accusaient le championnat d’avoir fait capoter trois accords de sponsoring très importants avec l’Etihad Aviation Group, la First Abu Dhabi Bank (FAB) et l’Emirates Palace. En fait, la Premier League avait suivi la règle de l’Associated Party Transaction (APT) dans le but d’éviter que les dirigeants de City empochent encore plus de pognons avec des fonds similaires aux propriétaires du club, les Émirats arabes unis, pour des raisons de compétitivité.

Des règles jugées déloyales

Forcément, tout ça n’a pas plus aux Mancuniens, qui se sont sentis discriminés et ont contesté devant la justice. Ce lundi, ils ont obtenu gain de cause, puisque les juges ont affirmé que les règles étaient déloyales. « Le Tribunal a estimé que les règles initiales sur les APT et les règles actuelles (modifiées) sur les APT violaient le droit britannique de la concurrence et les exigences en matière d’équité procédurale », s’est réjoui le club anglais dans un communiqué. Désormais, les Skyblues pourront donc négocier des contrats de sponsoring comme ils en ont envie.

Ça veut aussi dire qu’ils sont bien partis pour rouler sur la Premier League encore un bon bout de temps.

