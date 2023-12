L’OL braque Monaco et sort la tête de l’eau

Déséquilibrée sur le papier, la confrontation entre l'AS Monaco et l'Olympique lyonnais a tourné à l'avantage de la lanterne rouge ce vendredi. Maîtres de leur sujet, les Monégasques ont plié en fin de rencontre sur un but que plus personne n'attendait à Lyon (0-1). De quoi enfin quitter la zone rouge.

AS Monaco 0-1 Olympique lyonnais

But : Jeffinho (85e)

Bon dernier de Ligue 1 au coup d’envoi de la seizième journée, l’OL souhaitait enfin lancer sa saison, une semaine après le succès à domicile contre Toulouse (3-0). Cette série continue pour les hommes de Pierre Sage qui ont fait plier l’AS Monaco (0-1) ce vendredi. Dominateurs, mais maladroits, les Monégasques ont craqué en fin de rencontre et perdent des points dans la course au podium. Les Gones, eux, ont pris conscience de la mission pour le maintien. Pas toujours beaux, ils se sont montrés solides et cohérents pour sortir de la zone rouge et se hisser provisoirement à la seizième place.

Entame convaincante, mais pas suffisante

Face à la défense monégasque postée très haut, les hommes de Pierre Sage ont été les premiers à se montrer à leur avantage. Les phases de transitions passent alors exclusivement par le côté droit afin de propulser Ernest Nuamah. L’ailier ghanéen en profite pour faire danser Mohammed Salisu (6e), mettre un bon ballon dans la surface repoussé par Wilfried Singo (9e) et même trouver le chemin des filets grâce à une large position de hors-jeu aussitôt sanctionnée (14e). Mais l’OL reste une bête blessée, avec ses largesses défensives aussi nombreuses que fréquentes. Folarin Balogun a ainsi faussé compagnie aux trois centraux mal alignés pour solliciter Anthony Lopes en angle fermé (13e). Au rebond, Krepin Diatta semble avoir le but grand ouvert, mais rate son geste et avorte la plus grande occasion du début de rencontre. Le gardien lyonnais devra de nouveau s’interposer sur une tentative de l’avant-centre américain (37e), puis face à Maghnes Akliouche dont la frappe filait vers le petit filet (41e). À chaque fois, les Monégasques pouvaient avancer dans le camp adverse à coups de passes courtes sans adversité.

La revanche des mal-aimés

Au retour des vestiaires, l’AS Monaco continue d’appuyer là où ça fait mal. Face à un bloc rhodanien de plus en plus distendu, les hommes d’Adi Hütter progressent facilement dans le camp adverse, à l’image de Mohamed Camara dont la frappe, de l’extérieur du droit, heurte le poteau (53e). Au terme de nombreuses récupérations hautes, le club de la Principauté se procure de nombreuses occasions sans jamais faire la différence au tableau d’affichage. Après un tir d’abord hors-cadre (66e), Balogun oblige une nouvelle fois Lopes à se détendre pour maintenir l’OL à flot (67e). Le portier suit ensuite du regard la tête de Youssouf Fofana flirtant de peu avec son montant (76e). Dans une deuxième période asphyxiante, les Lyonnais ont finalement bonifié leur cinquième ballon dans la surface monégasque grâce aux joueurs en manque criant de confiance depuis le début de saison : Tino Kadewere centre pour Ainsley Maitland-Niles qui glisse un ballon à Jeffinho avant que celui-ci ne clôture froidement ce hold-up (0-1, 85e). Entré en jeu une minute auparavant, le Brésilien a donné raison à Pierre Sage et permet à tout un club de pousser un grand ouf de soulagement.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Singo, Zakaria, Salisu – Diatta, Fofana, Camara (Diop, 70e), Jakobs (Ouattara, 88e) – Akliouche (Ben Yedder, 78e), Minamino – Balogun. Entraîneur : Adi Hütter.

OL (3-4-2-1) : Lopes – O’Brien, Lovren, Caleta-Car – Mata, Tolisso (Maitland-Niles, 72e), Caqueret, Tagliafico (Henrique, 74e) – Nuamah (Kadewere, 83e), Cherki (Diawara, 72e) – Lacazette (Jeffinho, 83e). Entraîneur : Pierre Sage.