Un titre pour les Bleuettes

Une compétition gagnée sans encaisser de but.

Emmenées par Sandrine Ringler, les U20 féminines ont remporté ce mardi soir la Sud Ladies Cup, tournoi international U20, pour la première fois après avoir perdu deux finales. Elles sont cette fois venues à bout du Mexique aux tirs au but (0-0, 4-3), à Avignon. Symbole d’une rencontre fermée, la gardienne Inès Marques a terminé meilleure joueuse de la partie, après avoir notamment repoussé deux tentatives mexicaines lors de la séance.

« Elles sont restées très concernées et déterminées pour gagner cette série de tirs au but, sans l’avoir préparée, donc, pas du tout. C’est toujours très difficile de préparer, parce qu’on n’est pas dans les conditions identiques, racontait la technicienne après la partie dans des propos rapportés par La Provence. Et des fois, les meilleures joueuses aux penaltys lors des entraînements ne sont pas celles qui marquent en match. En tous les cas, je suis très, très heureuse pour ce groupe de jeunes filles, pour qu’elles inscrivent leur nom avec ce titre à la Sud Ladies Cup. »

🏆 Au bout du suspense, la France 🇫🇷 remporte la séance des tirs au but (4-3) face au Mexique après avoir poussé tout le long de la partie sans avoir réussi à marquer un but (0-0). pic.twitter.com/6Kxg0j9RGc — Sud Ladies Cup (@SudLadiesCup) June 4, 2024

Gagner à la loterie, ça fait toujours plaisir.

