Alexandre Lacazette : « La saison dernière, je me sentais responsable »

A vos ordres, général !

Douze ans après, l’Olympique lyonnais est de retour en finale de la Coupe de France. Les Gones ont écarté Valenciennes de leur route ce mardi (3-0), guidés par le doublé d’Alexandre Lacazette. Le capitaine lyonnais s’est confié sur cette victoire, avec une pointe d’émotion, au micro de beIN Sports. « L’équipe a été incroyable aujourd’hui. Je suis à la finition, mais le travail du collectif, de toute l’équipe, du staff, c’est incroyable », souligne-t-il en louant également « l’appui du public, qui a été un vrai douzième homme ».

« Je suis content parce qu’on mérite, c’était dur cette saison. La saison dernière, c’était un vrai regret. Je me sentais responsable aussi, explique-t-il, en référence à la défaite de l’OL contre Nantes en demies il y a un an. Là, je suis content qu’on puisse aller en finale, je suis content pour tout le public et la ville. »

Une finale de Coupe de France, et peut-être une finale de Ligue des champions : au printemps, toutes les sections de l’OL sont une formidable raison d’être heureux.