Un adjoint de Valenciennes porte plainte contre un stadier de l’OL

Le port du survêtement est vivement recommandé au Groupama Stadium.

C’est ce qu’a pu vérifier Orlando Silvestri mardi, à l’issue de la demi-finale de Coupe de France perdue par Valenciennes à Lyon (0-3). Trop heureux de pouvoir rêver d’un trophée après une saison de galère, le public lyonnais a envahi la pelouse au coup de sifflet final. Sauf que cet envahissement a totalement encerclé l’un des gardiens du VAFC, qu’Orlando Silvestri a voulu secourir. Problème : l’adjoint d’Ahmed Kantari ne portait pas de survêtement du club.

Un stadier l’a alors pris pour un supporter violent, l’a plaqué au sol, puis l’a rué de coups. Deux autres stadiers, plus observateurs, ont eux volé au secours d’Orlando Silvestri. Après avoir déposé une main courante, ce dernier a porté plainte contre le stadier, employé d’une société extérieure à l’OL, d’après RMC. Le club lyonnais a demandé que le fautif ne soit plus affecté au Groupama Stadium, tandis que John Textor et Laurent Prud’homme s’étaient excusés dès l’après-match, selon RMC.

Même si ce sont les coups de Lacazette qui ont fait le plus mal.

