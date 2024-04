Les Valenciennois en colère contre l'arbitrage de Stéphanie Frappart

Vivement la VAR !

Battus en demi-finales de Coupe de France par l’OL (3-0), les Valenciennois ont pesté contre l’arbitrage de Stéphanie Frappart. « Nous on marque un but, il n’y a pas faute, clairement il faut dire ce qu’il en est. Eux, ils marquent un but sur penalty alors que c’est (Alexandre) Lacazette qui vient s’empaler sur mon défenseur, a énuméré Ahmed Kantari en conférence de presse. Voilà, je ne vais taper sur l’arbitrage, chacun ce fera sa propre opinion et prendra ses responsabilités, mais forcément quand on voit la première mi-temps qu’on a faite, on se dit que ce fait de jeu, ça pesait beaucoup dans la balance. »

Même son de cloche chez Anthony Knockaert, auteur de la faute sur Jake O’Brien conduisant au refus de l’ouverture du score à VA.« Il y à ce penalty, je fais la même chose une minute avant, je me jette sur le défenseur elle ne siffle pas, dans la surface, elle siffle. Est-ce que c’est parce c’est un grand club ? Je ne sais pas », a-t-il réagi au micro de beIN Sport. Avant de conclure : « C’est dur d’accepter quand tu es dernier de Ligue 2 , que tu vois un scénario de match qui se retrouve après tous les efforts fournis. Ils devraient se poser des questions au niveau de l’arbitrage.»

Au moins, la saison prochaine on pourra entendre les arbitres se tromper en direct.