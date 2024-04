Lacazette envoie l’OL en finale

Olympique lyonnais 3-0 Valenciennes FC

But : Lacazette (51e SP et 57e) et Orban (75e) pour les Gones.

L’OL n’a donc pas loupé cette occasion en or. Opposés à Valenciennes ce mardi en demi-finales de la Coupe de France, les Gones, grâce à un doublé d’Alexandre Lacazette et une réalisation de Gift Orban, ont assumé leur statut de favoris et seront en finale, le 25 mai prochain à Lille. Les locaux ont su faire la différence en début de seconde période, après 45 premières minutes tendues, qui ont presque donné des espoirs aux Valenciennois. Mais les Nordistes n’ont pas su résister à Lacazette, encore une fois décisif dans un moment crucial de la saison lyonnaise. « On n’a pas envie de faire le même non-match. L’an dernier, on n’a pas joué, on avait cette crainte qui nous anime », disait-il en conférence de presse à propos de la demie perdue à Nantes la saison passée. Force est de constater que le Général a, cette fois, su emmener son armée vers une finale inespérée il y a encore trois mois.

Une première mi-temps tendue

Frustrant. Voici comment les deux équipes pourraient décrire ce premier acte. Juste avant la pause, Valenciennes a cru faire un gros coup en glaçant les Lyonnais. Mais avant que Siriné Doucouré ne pousse le ballon dans le but de Lucas Perri, Anthony Knockaert, qui avait servi son attaquant royalement, a fait faute sur Jake O’Brien. Un petit croche-patte qui a échappé à la vigilance de Stéphanie Frappart, mais pas à celle de la VAR, qui a prié l’arbitre du soir de venir revoir les images avant de se déjuger. S’ils ne mènent pas à la mi-temps, les Gones ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes et à leur maladresse. Surtout celle d’Ernest Nuamah, qui n’a pas su cadrer sa frappe du droit pour ouvrir le score à la 26e minute de jeu.

Heureusement pour le Groupama Stadium, le capitaine Alexandre Lacazette soulage son peuple dès le retour des vestiaires. Lancé par Saïd Benrahma, Lacazette est déséquilibré par Joffrey Cuffaut dans la surface. Penalty, malgré la revision de l’action par Frappart, que transforme l’idole locale en plaçant un missile sous la barre (1-0, 51e). Le patron plie le match moins de dix minutes plus tard. Encore trouvé par Benrahma, il est plus prompt que Cuffaut et ajuste Jean Louchet de près (2-0, 57e). Cette fois, il n’enlève pas sa liquette, mais retire tout suspense. À peine entrés en jeu, Rayan Cherki et Gift Orban font craquer une dernière fois l’arrière-garde nordiste, puisque le premier nommé, alerté à gauche de la surface, centre fort devant le but pour le second, qui marque dans le but vide (3-0, 75e). Pour Valenciennes, le retour au triste quotidien de la Ligue 2 sera brutal. À l’inverse, douze ans plus tard, Lyon retourne en finale de la Coupe de France.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Perri – Mata (Maitland-Niles, 80e), O’Brien, Ćaleta-Car, Tagliafico – Matić (Cherki, 72e), Caqueret, Mangala (Tolisso, 56e) – Nuamah (Baldé, 80e), Lacazette (Orban, 72e), Benrahma. Entraîneur : Pierre Sage.

Valenciennes FC (4-2-3-1) : Louchet – Cuffaut, Linguet (El Amri, 73e), Woudenberg, Basse – Moursou (Bansé, 73e), Masson (Flamarion, 80e) – Lilepo, Knockaert (Foe Ondoa, 87e), Hamache – Doucouré (Boutouatou, 80e). Entraîneur : Ahmed Kantari.