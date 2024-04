Lyon : un miracle au milieu du désert ?

L’incroyable séquence de joueurs grondés comme des enfants par les Bad Gones après la lourde défaite face au PSG, John Textor qui passe pour un illuminé en affirmant que son club ne court aucun risque de relégation après un nouveau craquage à la maison contre Clermont Foot ou encore l’effondrement contre le FC Lorient après avoir mené 3-1. C’est peu dire que la première partie de saison de l’Olympique lyonnais, sans contestation la pire de l’histoire du club au XXIe siècle, aura été marquée par des scènes de détresse et de chaos. Une période où imaginer les Gones remporter leur premier titre en douze ans ne serait venu à l’esprit de personne. Et pourtant, c’est bien ce qu’espèrent désormais Alexandre Lacazette et ses potes, au matin d’une demi-finale de Coupe de France dont ils sont archifavoris face à Valenciennes.

Miracle, mon beau miracle

Une situation qui tient avant tout à un effet d’aubaine, puisque les clubs de Ligue 1 ne commencent leur parcours dans la plus vieille compétition du football tricolore qu’au mois de janvier. Soit pile au moment où le club rhodanien a commencé à se soigner. Un traitement particulièrement efficace, à base de nouveau changement d’entraîneur début décembre et de mercato ronflant le mois suivant. « C’est assez incroyable, si l’on se souvient du soir de la 14e journée de championnat, on se dit à ce moment-là que l’avenir de notre club ne semblait pas rose du tout. Les joueurs étaient dos au mur à ce moment-là, mais ils ont réussi à sortir de la zone rouge, puis à entamer la Coupe de France de la meilleure manière possible, s’émerveillait d’ailleurs Pierre Sage, le fameux entraîneur providentiel. Le maintien semblait statistiquement impossible, mais nous l’avons rendu possible. Gagner la Coupe de France serait extraordinaire. »

Beaucoup de personnes nous ont enterrés au mois de décembre. On a eu du soutien de tous nos supporters, des gens du club, on l’a senti même quand on était au plus bas. Alexandre Lacazette

Une quatorzième levée de Ligue 1 qui avait vu les Lyonnais sombrer à Lens pour les débuts du jeune tacticien sur le banc. Une – dernière – lourde chute au Vélodrome en match en retard trois jours plus tard, et l’OL était bon dernier avec sept points, une entame statistique toujours sanctionnée d’une relégation par le passé. Mais pour Lyon, c’est le début d’une remontée à la surface entamée par un succès probant contre Toulouse dans la foulée. Une première bouffée d’air frais avant une véritable bourrasque depuis le Nouvel An, Lyon étant l’une des meilleures équipes du championnat en 2024 (4e de l’année en Ligue 1 avec le même nombre de points – 19 – que Brest, 3e). Au point, un temps, d’espérer pouvoir se mêler à la lutte pour une place européenne. Il n’en sera finalement rien, le retard accumulé étant trop important (à 7 points de Lens, 6e). Mais après déjà deux saisons sans goûter à une Coupe d’Europe, Lyon peut encore y croire grâce à son nouveau bon parcours en Coupe.

Souviens-toi 2012

C’est en effet la sixième saison consécutive que l’OL parvient au moins jusqu’en quarts de finale de la Coupe de France (et la quatrième demie sur la période), mais sans jamais parvenir à se hisser en finale. Caen, Rennes, Monaco et surtout Nantes la saison dernière, alors que le dernier carré semblait particulièrement ouvert, sont autant de grandes déceptions qui ont marqué un club qui, après avoir régné sur le football français pendant une décennie, court depuis douze ans désormais derrière un titre. C’était lors du Trophée des champions 2012, remporté aux tirs au but contre Montpellier. « Beaucoup de personnes nous ont enterrés au mois de décembre. On a eu du soutien de tous nos supporters, des gens du club, on l’a senti même quand on était au plus bas. Ça nous fait plaisir d’être là aujourd’hui, mais on veut aller en finale pour tout ce qu’on a vécu depuis le début de la saison », martelait à son tour Alexandre Lacazette face à la presse, lui qui était déjà de la fameuse partie face aux Héraultais.

Depuis le tirage au sort, Pierre Sage et son groupe n’ont eu de cesse de rejeter le qualificatif de favori. Pourtant, Valenciennes est la lanterne rouge de Ligue 2, ne compte qu’une minuscule victoire en championnat depuis le mois d’août et présente un tableau de chasse pour se frayer un chemin jusqu’ici qui se limite notamment au Paris FC ou Rouen. Mais derrière la modestie de façade, c’est bien vers la possibilité de s’offrir une sixième Coupe de France que l’OL est désormais tourné, même si la dernière marche sera quoi qu’il arrive la plus difficile à franchir, face au PSG ou Rennes. Mais avoir l’opportunité de disputer cette finale en conclusion d’une saison qui avait débuté de manière aussi catastrophique serait déjà une belle illustration du chemin parcouru ces derniers mois. Et qui sait, le miracle se poursuivra peut-être jusqu’au bout ?