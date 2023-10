John Textor : « Il n’y a pas de risque de relégation »

La maison brûle et certains regardent ailleurs.

Alors que l’Olympique lyonnais est au plus mal, dernier de Ligue 1 après sa défaite face à Clermont, John Textor est venu prendre la parole au micro de Prime Video. « Notre équipe est trop bonne par rapport à ce que l’on fait, on ne devrait pas être à l’endroit où l’on est, a assuré le patron rhodanien. Ça paraît fou de parler de relégation. Il n’y a pas de risque de relégation, mais on peut avoir une saison médiocre. Notre capitaine a dit il y a quelques semaines qu’on paie cher chaque petite erreur. Je me fais du souci par rapport à ça, mais je crois en notre entraîneur, notre équipe. »

Un effectif dans lequel le président croit ardemment : « On a eu des moments brillants. Le coach veut que ce soit comme ça avec toute l’équipe. On l’a vu en seconde période, on a une équipe de qualité. Quand on n’arrive pas à gagner ce genre de matchs, ça nous met de la pression parce qu’ensuite, il faut battre des équipes du haut de tableau, a-t-il poursuivi, avant de promettre une nouvelle fois du renfort lors du mercato d’hiver. Il y a beaucoup de discussions sur ce qu’on a fait, on n’a pas eu les mains libres lors du précédent mercato. C’est en janvier que cela va se jouer. Tout va très bien financièrement, donc il n’y aura pas de problème avec la DNCG, ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille. »

Pas sûr qu’elle soit très impressionnée par les prestations sur le terrain, en tout cas.

