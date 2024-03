Le patron de l’arbitrage français annonce du nouveau pour la VAR

Enfin l’arrivée de la VAR comme on nous l’avait vendu ?

Après les très nombreuses polémiques qui touchent l’arbitrage français ces derniers jours et le licenciement de Stéphane Lannoy, le directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel Antony Gautier a livré son diagnostic sur la VAR dans les colonnes du journal L’Équipe. Premièrement, le patron des arbitres assure d’abord que « quand on regarde les erreurs manifestes corrigées (74 %), il est impossible de dire que l’assistance vidéo ne fonctionne pas », mais il souhaite rester mesuré sur sa réelle efficacité, maintenant qu’« il y a des sources d’amélioration ».

L’amélioration principale proposée par le chef des hommes en noir est la sonorisation des arbitres lors des matchs, comme c’est déjà le cas dans le rugby par exemple. « Quand la LFP sera prête et si elle le souhaite, cela se fera dans les meilleurs délais. D’ici à la fin de saison si c’est possible. Sinon au début de la prochaine. Et potentiellement en Ligue 2 », a annoncé le DTN. L’autre grand axe d’amélioration sera la fréquence d’utilisation de la VAR. « Si un penalty est sifflé. Même si l’arbitre est sûr de lui, il peut être opportun de se déplacer devant l’écran pour asseoir la décision. L’outil de l’assistance vidéo doit être davantage autorisé », assure Antony Gautier.

Cela va pas aider à raccourcir le temps d’un match.

