Ludovic Blas renvoie Nantes au Stade de France

FC Nantes 1-0 Olympique lyonnais

But : Blas (57e) pour les Canaris

On le soupçonne de choisir ses matchs. L’été dernier, il avait un pied et quatre orteils 600 kilomètres plus au nord, du côté du LOSC. À 25 ans maintenant, il n’a pas atterri dans le top club que sa destinée lui prédisait. Ludovic Blas est toujours un joueur du Football Club de Nantes, et reste un formidable talent. Comme s’il en fallait une nouvelle preuve, ce mercredi soir, le champion d’Europe U19 a éclairé de son pied gauche une demi-finale de Coupe de France couperet face à Lyon, et inscrit le seul but de la partie (1-0) pour offrir au FCN un back-to-back à Saint-Denis, un an après la coupe soulevée face à l’OGC Nice. Et puisque le public nantais ne se privera jamais du moindre frisson, la pelouse de la Beaujoire a encore été prise d’assaut par le peuple jaune, au coup de sifflet final.

Moutoussamy, pétard mouillé

Devant plus de 34 600 paires d’yeux (record de la saison dans la cité des ducs de Bretagne) et dans une ambiance évidemment électrique, les locaux ont démarré très fort, avec une énorme sacoche de Jean-Charles Castelletto claquée par Anthony Lopes dès la première minute. L’OL a cependant vite posé le pied sur le cuir, et Dejan Lovren a dû être muselé sur corner (5e). Mais ce fut bref et c’est du côté de Ludovic Blas qu’un autre pétard a explosé (22e), quelques minutes avant que Corentin Tolisso ne coupe l’herbe sous le pied du gaucher après un superbe rush mené tambour battant avec Mostafa Mohamed (27e). Sous le pressing de ce même Blas, et du Gone Moutoussamy, la défense lyonnaise a déraillé, et ce dernier a fait trembler les filets, sur une cagade de Dejan Lovren et un coup de billard à plusieurs bandes, avant que le drapeau ne se lève afin d’éteindre une tribune Loire littéralement brûlante (32e). Après le remplacement d’un Rémy Descamps pas dans son assiette par l’habituel titulaire Alban Lafont, Rayan Cherki s’est arrêté de tricoter dans le vide et a trouvé Alexandre Lacazette, qui a fait passer un frisson (45e+3).

#CoupedeFrance | Et c'est fini à la Beaujoire, où les Canaris obtiennent leur billet pour la finale de la Coupe de France pour la deuxième année de suite ! Les supporters envahissent le terrain ! #FCNOL 👉 Suivez la joie des Nantais en direct : https://t.co/SEDLgrIWYq pic.twitter.com/WwNBQg1YS2 — francetvsport (@francetvsport) April 5, 2023

À la reprise, Mostafa Mohamed a laissé passer des cartouches, et Blas a continué de chauffer Lopes (50e). Juste un échauffement avant le récital de l’ancien Guingampais : un ballon lobé de Fabien Centonze, une première touche de la poitrine pour apprivoiser le cuir, une autre de la clavicule pour se mettre dans le sens de la marche, et une volée pour laisser de marbre le portier portugais (1-0, 57e). Le salut lyonnais aurait pu venir sur coup franc, mais le général Lacazette a vu trop haut aux 22 mètres (65e), et son acolyte Cherki a dévissé en tribune (69e). Au milieu des nombreuses balles de break manquées par les Canaris, Blas est passé à côté du doublé (78e). Mais la pression est restée lyonnaise, et Lafont a dû s’opposer au dangereux Bradley Barcola (86e) : la seule parade de la rencontre pour le portier nantais. Qu’il se préserve : dans 24 jours, il retrouvera les spotlights du Stade de France.

FCN (4-3-3) : Descamps (Lafont, 33e) – J. Victor Castelletto, Pallois, Centonze – Sissoko (Mollet, 76e), Girotto, Moutoussamy – Blas (Guessand, 88e), Mostafa Mohamed (Delort, 77e), Ganago. Entraîneur : Antoine Kombouaré.

OL (3-4-1-2) : Lopes – Diomandé (Aouar, 55e), Lovren, Lukeba – Kumbedi, T. Mendes (Caqueret, 70e), Tolisso (Dembélé, 80e), Tagliafico – Cherki (Jeffinho, 80e) – Lacazette, Barcola. Entraîneur : Laurent Blanc.

