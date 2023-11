Le Brésil candidat pour organiser le Mondial 2027

L’info qu’il ne fallait pas manquer au Maracanã.

En marge de la finale de Copa Libertadores qui s’est déroulée au sein de l’enceinte carioca, le Brésil, par l’entremise de son ministre des Sports André Fufuca, a officialisé sa candidature pour organiser le Mondial féminin 2027.

Entreguei à @FIFAcom e à @CBF_Futebol, em nome do pres. @LulaOficial, a Declaração Governamental que oficializa a intenção do Brasil de sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 e as garantias governamentais exigidas para os países que se candidatam a receber o Mundial. pic.twitter.com/NqabU0Q2wV

— André Fufuca (@DepAndreFufuca) November 4, 2023