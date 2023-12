Mondial féminin : la FIFA a été exemptée de taxes en Australie… mais pas les joueuses

Cette très gourmande FIFA.

Selon les informations du Guardian, la FIFA aurait négocié une exonération fiscale en Australie (« sur tous les revenus perçus en Australie ou en provenance de ce pays entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2028 », précisément) dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde, sans impliquer les joueuses dans l’accord. Ainsi, pour celles qui avaient leur sélection basée en Australie pendant ce Mondial (co-organisé avec la Nouvelle-Zélande), les primes ont été taxées par les impôts australiens à hauteur de 32,5%, pendant que la FIFA s’en sort sans verser un kopeck au pays organisateur.

