Le joueur sud-africain Luke Fleurs tué lors du vol de sa voiture

Une histoire bien sombre.

L’agression s’est déroulée ce mercredi dans une station-service de Johannesburg. Le footballeur sud-africain Luke Fleurs a été victime d’une tentative de vol de voiture qui a dégénéré : les assaillants lui ont tiré une balle en pleine poitrine avant de prendre la fuite. Formé à l’Ubuntu Football Academy du Cap, Luke Fleurs était défenseur aux Kaizer Chiefs, club le plus populaire d’Afrique du Sud. À 24 ans, il avait porté les couleurs des Bafana Bafana à l’occasion des JO 2021 de Tokyo et des éliminatoires du Mondial 2022.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.

Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.

